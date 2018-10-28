

Вертолет владельца английского футбольного клуба Лестер сити (Leicester City) разбился у стадиона в Лестере вечером 27 октября, сообщает Sky News.



По данным телеканала, принадлежащее миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхе воздушное судно потерпело крушение у стадиона Кинг пауэр.



По словам очевидцев, вертолет некоторое время кружил над стадионом, а потом упал на парковку клуба и загорелся. На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.







Cмотрите фотогалерею: В Британии разбился вертолет владельца ФК Лестер Пока неизвестно, кто находился на борту вертолета и есть ли пострадавшие.



Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 октября 2018 г.

Шриваддханапрабха – тайский миллиардер. Он приобрел Лестер в 2010 году. В 2016 году команда впервые в истории выиграла национальное первенство.



Напомним, ранее в России вертолет упал в реку, в результате чего погибли два человека. Кроме того, в Непале упал вертолет, на борту которого находились семь человек. Шриваддханапрабха – тайский миллиардер. Он приобрел Лестер в 2010 году. В 2016 году команда впервые в истории выиграла национальное первенство.Напомним, ранее в России вертолет упал в реку, в результате чего погибли два человека. Кроме того, в Непале упал вертолет, на борту которого находились семь человек.

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Источник: korrespondent.net