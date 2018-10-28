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28. 10. 2018

Десантный корабль США получил повреждения во время шторма


Большой американский десантный корабль-док Gunston Hall (Ганстон Холл) получил технические повреждения во время шторма у берегов Исландии и направлен для их устранения в порт Рейкьявика, сообщает пресс-служба ВМС США.

Отмечается, что ряд моряков корабля получили ушибы и ссадины. В настоящее время в Рейкьявике проводится оценка ущерба, который понесла док-камера корабля, предназначенная для обслуживания амфибийных десантных барж.

По данным СМИ, к травмам моряков и повреждению корабля привел инцидент с десантным катером. Из-за сильной качки 140-тонный катер LCU 1610 сорвался с креплений в трюме корабля и повредил коммуникации.

Корабль Gunston Hall должен был принять участие в предстоящей в конце октября десантной операции стран-членов НАТО в Норвегии в рамках учений Trident Juncture 2018.

Напомним, в июле корабли Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море. В октябре корабль НАТО впервые прошел Северным морским путем.

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Источник: korrespondent.net

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