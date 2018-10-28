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28. 10. 2018

Президента Ирландии переизбрали на второй срок


Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок. По результатам всеобщего голосования, состоявшегося 26 октября, он набрал 56% голосов, пишет The Irish Times.
 
На втором месте оказался бизнесмен Питер Кейси, он набрал 23,1% голосов.
 
68-летний Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии. Он получил высшее образование (политология и социология) в университетах Ирландии, США и Великобритании.

Направлением общественной деятельности президента Иралндии является продвижение ирландской культуры и гэльского языка.

Ранее сообщалось, что действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента. Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп намерен намерен принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net

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