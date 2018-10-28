Будущее Асада должен определять народ Сирии – Эрдоган



Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решать народ страны. Об этом в субботу, 27 октября, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.



"На наш взгляд, это человек, который уничтожил миллион своих граждан. Мы хотим, чтобы это было закончено", – сказал турецкий президент, однако подчеркнул, что судьбу Асада должен решать народ Сирии.



Напомним, 27 октября в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит по Сирии. Лидеры Турции, Франции, России и Германии подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава ООН.

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Источник: korrespondent.net