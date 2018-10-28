Итоги 27.10: Расстрел синагоги в США и цены на газ

Вертолет владельца футбольного клуба разбился в Великобритании
Вертолет владельца английского футбольного клуба Лестер сити (Leicester City) разбился у стадиона в Лестере. Принадлежащее миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхе воздушное судно потерпело крушение у стадиона Кинг пауэр.
По словам очевидцев, вертолет некоторое время кружил над стадионом, а потом упал на парковку клуба и загорелся.
"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве
В Киеве у здания Кабинета министров прошел "Конопляный марш свободы". Люди вышли с плакатами "Запрет каннабиса – преступление против свободы", "Мы нуждаемся в марихуане". Участники акции требовали отменить уголовную ответственность за употребление марихуаны и разрешить ее применение в медицинских целях.
Антисемит расстрелял верующих в синагоге в США
Мужчина открыл стрельбу в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания) во время субботней службы. В тот момент в помещении находились от 60 до 100 человек. В результате стрельбы погибли 11 человек, еще больше 12 получили ранения.
Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Его мотивы пока не известны, однако, как рассказали в полиции, 48-летний Роб Бауэр выкрикивал антисемитские лозунги.
По улицам Киева прошлись "зомби"
В Киеве прошел парад "зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин. В акции приняли участие более ста человек. Они использовали грим для лица и были одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и разной другой нечистой силы. Участники акции прошли от Золотых ворот до Софийской площади, а затем до Майдана.
В Кривом Роге во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей
В Кривом Роге во время "гонок на выживание" автомобиль влетел в толпу. Инцидент произошел в Саксаганском районе на автокроссе Кривбасс-экстрим. На очередном круге автомобиль вынесло в толпу зрителей. В результате наезда автомобиля пострадали двое взрослых и двое детей. Троих госпитализировали в больницы.
Кабмин опубликовал решение о повышении цены на газ
На сайте Кабинета министров опубликовали постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 грн без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов. С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м.
Второй этап повышения тарифов на газ состоится в мае 2019 года. Так, с 1 мая по 31 декабря цена на газ для населения должна составлять примерно 9851,66 грн за 1 тыс куб м. А с 1 января 2020 года –до 12313,85 грн.
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Источник: korrespondent.net
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
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Лукашенко объявил благодарность БелТА
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Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.