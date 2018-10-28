На шахте с бастующими шахтерами произошел обвал – Волынец

На шахте имени Капустина госпредприятия Лисичанскуголь, где вторую неделю продолжается забастовка шахтеров, произошел обвал. У горняков есть еще два запасных выхода на поверхность.
Об этом глава сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook вечером в субботу, 27 октября.
"Сегодня на шахте имени Г.Г. Капустина произошел обвал. Завалило шестой западный полевой откаточный штрек. В результате осмотра места аварии, предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих. Они не собираются покидать место своего пребывания. Горняки оценили ситуацию и сделали вывод, что у них есть два запасных выхода на поверхность", – написал Волынец.
По его информации, шахтеров Луганщины намерены поддержать "горняки железорудной промышленности из Кривого Рога и других регионов".
Горняки шахты имени Капустина госпредприятия Лисичанскуголь" требуют вернуть им долги по заработной плате, которые достигают 170 миллионов гривен, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Напомним, 19 октября началась акция протеста горняков шахты имени Капустина. Они требуют погашения задолженности по выплате зарплат, а также отставки гендиректора Лисичанскуголь.
Как сообщал глава Минэнерго Игорь Насалик, задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен.
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Источник: korrespondent.net
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