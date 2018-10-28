На Донбассе за сутки 15 обстрелов, погиб один боец

За минувшие сутки, 28 октября, подразделения сепаратистов 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Пять раз применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 28 октября.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм", – говорится в сообщении.

Также в районах Луганского и Песков, кроме минометов, сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь – нет",– добавили военные.

По данным украинской разведки, в течение суток ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и еще двое получили ранения.

Напомним, за сутки 26 октября на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net