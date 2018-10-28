В Грузии проходят выборы президента

В Грузии в 8 часов утра по местному времени начались выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов, сообщает Интерфакс в ввоскресенье, 28 октября.
В выборах имеют право принять участие более 3,5 млн граждан, в том числе проживающих и находящихся в других странах. Всего открыто 3703 избирательных участка, из которых 55 за рубежом.
Голосование продлится до 20:00 по тбилисскому времени.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре выборов кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей.
Нынешние выборы президента Грузии – последние путем прямого голосования. Президент Грузии будет избран сроком на шесть лет. В последующих выборах президента будут избирать 300 членов Избирательной коллегии.
Согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в конституции права и полномочия президента значительно сокращены.
Ранее стало известно, что в Украине уже 31 политик заявил о намерении принять участие в выборах президента 2019 года. По данным ВОО Комитет избирателей Украины, треть потенциальных кандидатов в президенты – фигуранты уголовных дел.
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Источник: korrespondent.net
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