Число расстрелянных в синагоге Питтсбурга увеличилось до 11-и

Число жертв нападения 27 октября на синагогу «Древо жизни» города Питтсбурга в американском штате Пенсильвания возросло до 11 человек.
Все погибшие – взрослые жители города. Еще 6 человек получили ранения, из них четверо –полицейские, сообщает edition.cnn.com.
Нападение совершил антисемит – 46-летний белый американец Роберт Бауэрс. Прежде Бауэрс, который не состоял на учете в полиции и не имел криминальное прошлое, как выяснилось, проводил время на антисемитских сайтах, где в комментариях постоянно называл евреев «детьми сатаны».
Преступник, вооруженный автоматом и тремя пистолетами, около 10 утра ворвался в синагогу во время традиционной молельной службы в еврейский субботний шабат. С криком «Все евреи должны умереть» он открыл стрельбу.
Затем он забаррикадировался в синагоге вместе с верующими, а когда к месту инцидента прибыли наряды полиции, открыл огонь по ним. Сотрудники правопорядка вступили в переговоры со стрелком, через 20 минут он сдался.
Бауэрс тоже тоже получил ранение, он доставлен в госпиталь Милосердия Питтсбурга.
За несколько дней до трагедии Бауэрс опубликовал сообщение на одном из экстремистских сайтов: «Я не могу смотреть, как они убивают наших. Я иду туда (в синагогу)». Тем не менее, в спецслужбах, которые мониторят подобные сайты, не восприняли серьезно данную угрозу.
Президент США Дональд Трамп призвал не усматривать причину трагедии только в легальной продаже оружия: «Убийства можно было бы предотвратить, если бы в здании синагоги была вооруженная охрана».
Прежде Трамп, после стрельбы в школе Марджори Стоунман Дуглас, когда погибли 17 человек, уже заявлял, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы учителя были вооружены пистолетами. По мнению оппонентов, Трамп представляет оружейное лобби.
Источник: krynica.info
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