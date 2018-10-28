Лента RSS
Подписаться на ленту
28 октября 2018, воскресенье, 12:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
28. 10. 2018

До Украины дошли толчки от землетрясения в Румынии

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 октября.

Поземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в восточном регионе Вранча.

Толчки ощущались в столице Румынии – Бухаресте (в 150 километрах от эпицентра).

Также по данным ГСЧС, в приграничных с Румынией районах Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения, которое произошло в соседней стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По уточненной информации на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.