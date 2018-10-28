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28. 10. 2018

В Эфиопии 18 человек погибли в ДТП с военным грузовиком

В Эфиопиии 18 человек погибли и еще 8 получили ранения в результате ДТП. Об этом сообщило Синьхуа в воскресенье, 27 октября.

Дорожный инцидент произошел накануне в северной части штата Амхара.

"Пассажирский микроавтобус столкнулся с военным грузовиком, который двигался по встречной полосе", – говорится в сообщении.

Полиция проводит расследование причин трагедии.

Отмечается, что в прошлом году в Эфиопии в ДТП погибли 4500 человек, несмотря на один из самых низких показателей в мире по количеству автомобилей на душу населения.

Накануне стало известно, что два человека погибли в лобовом столкновении на Закарпатье. Микроавтобус Renault Trafic выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Ранее под Хмельницким грузовик столкнулся с легковушкой Volkswagen. Тогда пострадали пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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