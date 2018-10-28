Трамп предложил усилить меры безопасности в храмах США

Для защиты прихожан в различных религиозных учреждениях США необходимо усиливать меры безопасности и, возможно, ставить храмах вооруженную охрану. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп после стрельбы в синагоге Питтсбурга, сообщает SBC Питтсбург.

"Это тот случай, когда, если бы там был вооруженный охранник внутри, его (нападавшего – ред.) смогли бы сразу остановить... Возможно, никто бы не погиб, кроме, пожалуй, самого нападавшего", – заявил Трамп в эфире телеканала.

Американский лидер отеил, что ему "не нравится об этом думать, но, возможно, это одно из решений".

"Людям нужна защита", – сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, стоит ли обеспечить вооруженной охраной все церкви и храмы в США.

Напомним, 27 октября произошла стрельба в синагоге в Питтсбурге. По последним данным, погибли 11 человек, еще шестеро ранены. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Он был вооружен автоматом и тремя пистолетами.

Правоохранители выяснили, что нападавшего зовут Роберт Бауэрс. Он житель Питтсбурга, ему 46 лет. Мужчине грозит смертная казнь.

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Источник: korrespondent.net