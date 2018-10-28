Украина отмечает День освобождения от нацистов

В Украине 28 октября отмечают 74 годовщину освобождения от нацистских захватчиков. В этот день чтят память всех украинцев, которые отдали жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, в рядах советской армии или Украинской повстанческой армии, сообщает Укринформ.
Как известно, во время Второй мировой войны окончательное изгнание нацистских оккупантов с Украины началось осенью 1943 года. А в 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск Юг и группу А, занять почти всю территорию Украины и Крым.
Изгнание нацистов из Закарпатья началось 9 сентября 1944 года. В ходе Карпатско-Ужгородской операции войска 4 Украинского фронта заняли карпатские перевалы и наступали на Закарпатье. 16 октября советские войска заняли город Рахов, 24 октября освободили Хуст и Сваляву, 26 октября – Мукачево, а 27 октября – Ужгород.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с 74 годовщиной изгнания нацистов, сообщила пресс-служба администрации главы государства.
"В той трагедии Украина имеет свой особый, жертвенный счет бесчисленных человеческих потерь. Война, оккупация и в конце одержанная победа стоили нам, по разным оценкам, от восьми до десяти миллионов невинно загубленных жизней", – говорится в поздравлении Порошенко.
Он отметил, что "до последнего дня войны, украинцы храбро воевали в рядах Красной армии и регулярных войск государств антигитлеровской коалиции, боролись с врагом в подпольных движениях сопротивления многих европейских стран, ценой собственного здоровья в тылу непрерывно обеспечивали потребности фронтов".
"Земной поклон и сердечная благодарность всем людям старшего поколения и лично каждому участнику тех бурных событий за совершенный подвиг ради свободной и счастливой жизни потомков… Именно на ваших примерах, добродетели и выстраданных победах воспитаны современные патриоты – защитники Украины", – резюмировал Порошенко.
Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что отмечание годовщины начала Великой отечественной войны на государственном уровне является опасным. По его мнению, 22 июня является "атавизмом совка".
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Источник: korrespondent.net
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