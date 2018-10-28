Бывший лидер Каталонии объявил о создании новой партии

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который находится сейчас в Бельгии, объявил о создании новой партии Национальный зов. Об этом сообщает Guardian поздно вечером в субботу, 27 октября.
Первая встреча сторонников новой партии прошла накануне в каталонском городе Манреса, неподалеку от которого находится тюрьма, в которой заключены лидеры партий и организаций, принимавших участие в подготовке и проведении референдума о независимости региона 1 октября прошлого года.
"Год назад мы решили, что продолжим бороться, несмотря на условия и обстоятельства, и что мы посвятим себя построению лучшего государства, республики", – сказал Пучдемон, обращаясь к участникам встречи по видеосвязи.
Отмечается, что многие из бывших соратников Пучдемона за прошедший год приняли более умеренные и прагматичные взгляды и отказались примыкать к новой партии.
Напомним, 3 октября Каталония выдвинула ультиматум властям Испании. Глава местного правительства Ким Торра потребовал от премьер-министра Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать самоопределение региона.
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Источник: korrespondent.net
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