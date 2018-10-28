В Китае разбилась ракета частной компании

Китайская компания LandSpace Technology Corporation не смогла успешно вывести на орбиту коммерческую ракету-носитель ZQ-1. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в воскресенье, 28 октября.

Запуск был осуществлен накануне днем с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Проблема возникла вскоре после отделения второй ступени. Компания пока не уточнила причины неудачи.

Ракета должна была доставить спутник Вэйлай для Центрального телевидения Китая.

"Мы по-прежнему считаем, что создание ракет-носителей – правильная корпоративная стратегия. Мы первая китайская компания, которая занимается строительством трехступенчатых ракет, – это уже большое достижение", – прокомментировали в LandSpace произведенный запуск.

ZQ-1 – трехступенчатая ракета диаметром 1,35 м и длиной 19 м, ее взлетная масса составляет 27 тонн при стартовой тяге 45 тонн. Ракета спроектирована для вывода на орбиту малых спутников максимальным весом до 400 килограмм.

Ранее стало известно, что китайская компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. При помощи этого генного материала будет создана новая человеческая цивилизация, утверждают организаторы проекта.

Напомним, в 2018 году Китай планирует запустить 40 ракет-носителей, в том числе и свою мощнейшую на данный момент Чанчжэн-5.

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Источник: korrespondent.net