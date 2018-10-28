В Эстонии тысячи домов остались без света после шторма

В ночь на воскресенье в Эстонии штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду оставил без электричества почти 10 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Интерфаксhttps://www.interfax.ru/world/635367 со ссылкой на данные компании Elektrilevi 28 октября.

Отмечается, что сильнее всего пострадал Вильяндиский уезд, где без электричества осталось около 4 тысяч хозяйств в основном из-за поваленных на линии передач деревьев.

Также начавшийся в субботу снегопад на юге страны привел к многочисленным авариям из-за обледеневших дорог. По данным полиции, в южной и западной Эстонии произошло не менее 50 ДТП.

Напомним, 25 октбря вследствие осложнения погодных условий на территории Украины в течение суток были обесточены 146 населенных пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что в Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада в поселке Беляевка.

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Источник: korrespondent.net