Рейтинг партии Меркель обновил антирекорд

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель продолжает оставаться на рекордно низком уровне.

Таковы опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, который был проведен службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag и опубликован накануне в субботу, 27 октября.

На текущий момент за консерваторов готовы отдать голоса 24% немцев – это на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. В начале октября их рейтинг составлял 27%, что на тот момент также стало рекордно низким показателем. Для сравнения: на выборах в Бундестаг в прошлом году блок ХДС/ХСС набрал 32,9%.

Второе место в рейтинге с 20% занимают "зеленые", которые на фоне дизельного скандала наращивают популярность во всех федеральных землях. На третьем месте – правые популисты из Альтернативы для Германии с 16%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – четвертая с 15%. Левая партия и либералы пользуются поддержкой 10% избирателей.

В опросе приняли участие 1,9 тысячи человек. Он был опубликован на фоне проходящих в воскресенье выборов в федеральной земле Гессен. Как ожидается, ХДС и СДПГ существенно утратят позиции в этом регионе.

Ранее стало известно, что ХСС получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но потерял абсолютное большинство. Теперь партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции. Это лишь третий подобный случай в послевоенной истории Баварии.

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Источник: korrespondent.net