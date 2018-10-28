В Киеве задержали двух иностранцев, которых разыскивал Интерпол

Пограничники задержали в аэропорту Борисполь в Киеве граждан Великобритании и Туркменистана, которые разыскивал Интерпол. Об этом сообщается на сайте МВД в вовскресенье, 28 октября.
Отмечается, что в столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама в отношении гражданина Великобритании сработала база данных Интерпола.
"Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере. По данному факту правоохранители немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в городе Киеве", – говорится в сообщении.
Также во время оформления пассажиров, прибывших в пункт пропуска Борисполь пограничники задержали гражданина Туркменистана. Он прибыл одним из рейсов на прилет в Украину. Как выяснилось, правонарушителя разыскивали правоохранители США за совершение кражи.
По данному факту также проинформирован представитель Интерпола. Задержаного передали сотрудникам Нацполиции.
Кроме того, еще одного правонарушителя обнаружили сотрудники Госпогранслужбы. На этот раз они обнаружили украинку, которая направлялась через пункт пропуска Ужгород в надежде избежать наказания за совершение кражи.
А в пункте пропуска Шегини во время проверки документов путешествующих, инспектор погранведомства обнаружил у одного из пассажиров поддельную польскую ID карточку. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что иностранец является гражданином Турции.
"Все правонарушители привлечены к ответственности", – заверили в МВД.
Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года украинские пограничники выявили свыше 700 лиц, разыскиваемых Интерполом. Было обнаружено около 90 транспортных средств, находившихся в розыске. Всего база Интерпола сработала более тысячи раз.
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Источник: korrespondent.net
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