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28. 10. 2018

В Бразилии начался второй тур выборов президента

В Бразилии проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов. Избирательные участки открылись в 08:00 утра по местному времени (13:00 по Киеву) и будут работать до 17:00 (22:00 по Киеву).

Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 28 октября.

Правом голоса обладают более 147 млн избирателей. Участие в волеизъявлении является обязательным для граждан Бразилии в возрасте от 18 до 69 лет. Подростки 16-17 лет и люди старше 70 лет, а также неграмотные жители республики голосуют по желанию.

За пост президента борются ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который в начале сентября пережил покушение, и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, заменивший в качестве кандидата в президенты осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Бразильцам также предстоит выбрать губернаторов 14 регионов, в том числе таких густонаселенных штатов, как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Инаугурация нового президента запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.

Напомним, 7 октября в Бразилии состоялся первый тур выборов президента. Тогда победил Жаир Болсонару, набравший 46,3% голосов. За Фернанду Аддада проголосовали 29% избирателей.

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Источник: korrespondent.net

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