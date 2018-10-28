Дуда настаивает на выплате репараций от Германии

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. "В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.

При этом Дуда сослался на экспертные заключения бывшего польского президента Леха Качиньского, которые якобы свидетельствуют, что нанесенный Польше ущерб "так и не был возмещен". "Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были восполнены. Так что это вопрос справедливости и ответственности", - подчеркнул Анджей Дуда.

Заявление президента Польши последовало накануне правительственных консультаций в Варшаве, которые запланированы на 2 ноября. Ожидается, что в польскую столицу прибудет все правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель.

Тема репараций за ущерб, нанесенный нацистами в годы Второй мировой войны, активно обсуждается в Польше с 2017 года. Берлин неоднократно подчеркивал необоснованность этих претензий, ссылаясь на то, что в 1953 году польское правительство добровольно отказалось от требований по выплате репараций.

Кроме того, после заключенного в 1990 году соглашения об объединении Германии все вопросы о выплатах репараций за Вторую мировую войну были окончательно сняты с повестки дня.

Тем не менее, в январе 2018 года было решено, что Берлин и Варшава создадут комиссию, которая рассмотрит польские требования к ФРГ о выплате репараций.

Весной этого года в Польше назвали новую сумму немецких репараций.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net