Полиция за неделю задержала трех "воров в законе"

За прошедшую неделю правоохранители пресекли деятельность троих "воров в законе" в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в воскресенье, 28 октября.
"Все они - иностранцы, прибывшие в Украину для контроля деятельности определенных преступных группировок", - говорится в сообщении.
Так, 25 октября в аэропорту Харькова Госпогранслужба не пустила в Украину 41-летнего иностранца с прозвищем Джейран Хонский, который хотел въехать в страну для управления преступными группами, незаконно угоняющими автомобили. Его вернули в Стамбул, Служба безопасности Украины запретила ему въезд на пять лет.
Еще двух "воров в законе" неоднократно высылали из Украины, отметили в полиции. 36-летнего мужчину с прозвищем Тенго Гальский в апреле 2018 года не пустили в Украину с запретом въезда до 2021 года, но он через некоторое время незаконно вернулся для контроля за группировками, которые совершают квартирные кражи, сообщили в пресс-службе. Мужчину задержали в Киеве26 октября, он находится в пункте временного содержания иностранцев.
"Относительно третьего "вора в законе" по кличке Дато Агджабединский правоохранители установили, что он прибыл на территорию Киевской области для контроля за преступными группами своих земляков. 27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летний уроженец Азербайджана принудительно выдворен за пределы нашей страны. Дато запрещен въезд в Украину на 10 лет", – сообщили в полиции.
Ранее СМИ сообщили, что изъятый год назад в ходе полицейской отработки Одессы "воровской общак" вернули одному из старейших "воров в законе" Украины 80-летнему Владимиру Дрибному по прозвищу Полтава.
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Источник: korrespondent.net
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