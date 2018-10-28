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28. 10. 2018

В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок: есть пострадавшие

В польском городе Жешув обвалился подвесной потолок в одном из магазинов местного ТРЦ. Как сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Анна Клее, инцидент произошел незадолго до полудня в воскресенье, 28 октября.

"В магазине на первом этаже торговой галереи оторвалась подвесной потолок площадью 40 на 50 метров. Нам известно о семи пострадавших", - сказала она.

Как отмечается, жизни пострадавших ничего не угрожает, на время прибытия медиков все они находились в сознании. Сообщается, что несколько пострадавших решили доставить в больницу для дальнейших обследований.

Посетителей торгового центра из-за аварии эвакуировали.

Cмотрите фотогалерею: В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок: есть пострадавшие

Ранее в Риме у церкви Сан-Джузеппе-деи-Фален, расположенной в центре города вблизи античного форума, обвалилась крыша.

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Источник: korrespondent.net

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