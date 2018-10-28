В Германии открыли дела против 400 экозащитиков

В Германии в западной земле Северный Рейн-Вестфалия полиция возбудила дела против 400 экологических активистов, которые выступают против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбахського леса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правоохранителей, активистов из движения Ende Gelände обвиняют в нарушении общественного порядка.
До этого 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в Индене. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный 27 октября экскаватор.
В протестных акциях 27 октября приняли участие в общей сложности около шести с половиной тысяч человек, сообщили в Ende Gelände.
Около четырех тысяч активистов заняли колею, по которой концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамбах в Нидерауссем, Фриммерсдорф и Нофрат.
"На пути находились около двух тысяч активистов. Через демонстрацию пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпеном", - рассказали в полиции.
Кроме того, активисты Ende Gelände планируют продолжить протесты против вырубки леса на следующей неделе.
Ранее в немецком городе Берггейм вышли с акцией протеста более 20 тысяч шахтеров, они требуют защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.
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Источник: korrespondent.net
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