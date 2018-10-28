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28. 10. 2018

В Италии при оползне погибли четыре человека

В итальянской Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень – в результате погибли четыре человека. Как сообщает ANSA, трагедия произошла накануне, 27 октября.

"Вечером в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы, в результате четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть людей.

По данным издания, среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства трагедии.

Ранее в Ивано-Франковской области из-за оползня было прекращено автомобильное сообщение с пятью селами.

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Источник: korrespondent.net

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