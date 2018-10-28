День на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

Сепаратисты осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье, 28 октября. Об этом говорится в вечерней на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-центре Объединенных сил, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и с.Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

"На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного и Лебединского из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

Напомним, за сутки 26 октября на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net