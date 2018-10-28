Во Франции усилили меры безопасности в синагогах

Во Франции с воскресенья, 28 октября, усилены меры безопасности в синагогах. О соответствующем распоряжении французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал в своем микроблоге в Twitter накануне вечером.

Решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Расстрел синагоги в США: Стрелку предъявили обвинения по 29 пунктам

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что для защиты прихожан в различных религиозных учреждениях США необходимо усиливать меры безопасности и, возможно, ставить храмах вооруженную охрану.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net