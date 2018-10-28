В Китае туристы больше не будут фотографироваться с пандами

Власти провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) опубликовали предупреждение о том, что туристы не имеют права приближаться к пандам, кормить этих животных и фотографироваться с ними. Как сообщает газета China Daily в воскресенье, 28 октября, для отслеживания того как выполняется этот запрет в питомниках на территории региона установлены камеры круглосуточного наблюдения.
Среди пользователей китайского сегмента интернет-пространства даже появились слухи, что за фотосессии с пандами якобы будет полагаться штраф в размере тысячи юаней (около 150 долларов).
Согласно законодательству КНР, туристы не имеют права приближаться к животным, принадлежащим к вымирающим или редким видам фауны. Общаться с пандами имеют возможность только те, в чью обязанность входит ежедневный уход за ними - сотрудники по разведению, ветеринары и биологи питомников.
Введение таких мер связывают с тем, что панды могут подхватить инфекции от туристов.
В природе, среди гор провинции Сычуань, панд осталось чуть более полутора тысяч. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться пока не удается.
Ранее в китайском зоопарке показали двухмесячных панд.
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Источник: korrespondent.net
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