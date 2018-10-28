В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Об этом сообщает издание Первый криворожский в воскресенье, 28 октября.
Трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре - сегодня.
По данным издания, полиция уже задержала подозреваемого - мужчину средних лет. По предварительным данным, убитые были его собутыльниками, с которыми у него возник конфликт. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник. На данный момент его местонахождение неизвестно.
На территории участка продолжают работать правоохранители. Задержанный показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.
Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел
Как уточнил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, задержан гражданин РФ и его сообщники.
"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали – тяжело понять. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше – убийство и прятали труп", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.
Ранее правоохранители неподалеку от Чернигова задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева.
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Источник: korrespondent.net
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