В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Об этом сообщает издание Первый криворожский в воскресенье, 28 октября.

Трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре - сегодня.

По данным издания, полиция уже задержала подозреваемого - мужчину средних лет. По предварительным данным, убитые были его собутыльниками, с которыми у него возник конфликт. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник. На данный момент его местонахождение неизвестно.

На территории участка продолжают работать правоохранители. Задержанный показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел

Как уточнил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, задержан гражданин РФ и его сообщники.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали – тяжело понять. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше – убийство и прятали труп", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Ранее правоохранители неподалеку от Чернигова задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева.

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Источник: korrespondent.net