На Шри-Ланке охранник бывшего министра открыл стрельбу: трое раненых

На Шри-Ланке охранник бывшего министра нефтяной промышленности открыл огонь по людям, когда экс-чиновник пытался попасть на рабочее место. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Охрана министра отправленного в отставку правительства Шри-Ланки открыла огонь и ранила трех человек. В островном государстве углубился конституционный кризис, возникший после того, как президент уволил премьер-министра и назначил нового", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что охранник начал стрелять, когда Арджуна Ранатунга, министр нефтяной промышленности в кабинете бывшего премьер-министра Ранила Викремезинге, пытался войти в офис на государственном предприятии Ceylon Petroleum Corp.

Представитель полиции Руван Гунасекера отметил, что министру Ранатунга ничто не угрожало, но охранник по непонятной причине открыл огонь. Сейчас он арестован, ведется расследование.

Политический кризис в Шри-Ланке возникла после того, как 26 октября президент Майтрипала Сирисена уволил Викремезинге с должности премьер-министр и назначил вместо него экс-президента Махинду Раджапаксу.

Однако Викремезинге на пресс-конференции заявил, что все еще пользуется большей поддержкой в парламенте, чем новоназначенный премьер. Он до сих пор считает себя действующим главой правительства.

После этого 27 октября президент Шри-Ланки приостановил работу парламента до 16 ноября.

Охрана ключевых государственных учреждений в Шри-Ланке была усилена, поскольку профсоюзы, связанные с политической партией Раджапаксы, заблокировали некоторым министрам из правительства Викремезинге доступ в министерства.

Напомним, в марте на Шри-Ланке сняли режим чрезвычайного положения.

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Источник: korrespondent.net