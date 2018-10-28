В Ватикане завершился Синод епископов. Обращение к молодежи

В Ватикане 28 октября, в день завершения Синода Епископов на тему «Молодежь: вера и распознавание призвания», было озвучен письмо католических епископов мира к молодежи.

«К вам, молодежь всего мира, мы, синодальные отцы, обращаемся со словом надежды, доверия, утешения. В эти дни мы были собраны вместе, чтобы слушать голос Иисуса, «всегда молодого Христа», и узнать в нем ваши многочисленные голоса, ваши радостные возгласы, ваши стоны, ваше молчание.

Нам известны ваши внутренние поиски, ваши радости и надежды, боли и тревоги, из чего складывается ваша обеспокоенность. Нам хочется, чтобы сейчас вы послушали слово от нас: мы хотим быть сотрудниками вашей радости для того, чтобы ваши ожидания превратились в идеалы. Мы уверены в том, что вы со своей жизнерадостностью готовы приложить усилия к тому, чтобы ваши мечты сбылись в вашей жизни и в истории человечества.

Пусть наши слабости вас не разочаровывают, а несовершенства и грехи пусть не станут препятствием для вашего доверия. Церковь – ваша мать, она вас не покидает, она готов сопровождать вас на новых путях, на тропах, на высотах, где дыхание Духа веет сильнее, разгоняя тучи равнодушия, поверхностности, разочарования», – убеждают католические епископы мира.

Полностью текст Обращения можно увидеть здесь.

Источник: krynica.info