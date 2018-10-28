В Праге прошел крупнейший за последние десятилетия военный парад

В чешской столице прошел военный парад в честь 100-летия образования Чехословакии. В крупнейшем военном параде в этой стране со времен Холодной войны, состоявшемся в воскресенье, 28 октября, участвовали около 2 тысяч военнослужащих, в том числе, из других стран НАТО, в частности, Словакии, Великобритании и Франции. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис.
В параде было задействовано 236 единиц военной техники, в частности, гаубицы и танки. Авиационную часть парада пришлось значительно сократить в связи с плохой видимостью из-за тумана и дождя.
Открывая парад, президент страны Милош Земан заявил, что чешская армия участвует в важнейших международных операциях против терроризма. Чехия выполняет свои обязательства в качестве члена НАТО в борьбе против "крупнейшего врага человечества", подчеркнул он. В свою очередь Мэттис, выступая на пресс-конференции, выразил соболезнования семьям четырех чешских военнослужащих, погибших в этом году в Афганистане.
Ранее на юго-востоке Чехии обнаружен маленький земельный участок, формально до сих пор принадлежащий гестапо.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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