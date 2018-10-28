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28. 10. 2018

В Грузии ЦИК обнародовала первые результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии начала обнародовать первые предварительные данные по голосованию на состоявшихся в воскресенье, 28 октября, президентских выборах.

Согласно этим данным, на 16 из 3703 избирательных участках в различных округах лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Между тем, как заявляют представители оппозиции, в ЦИК намеренно приводят данные с участков, на которых победила Зурабишвили.

Как заявил журналистам один из лидеров Единого национального движения Ника Руруа, по имеющимся у его партии данным с избирательных участков, на подавляющем большинстве из них лидирует кандидат в президенты Григол Вашадзе.

Напомним, нынешние выборы президента Грузии – последние путем прямого голосования. В дальнейшем главу государства будут избирать 300 членов Избирательной коллегии.

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Источник: korrespondent.net

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