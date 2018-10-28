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28. 10. 2018

США испытали новейшую ракету-перехватчик

США провели второе успешное испытание новой ракеты-перехватчика, предназначенной для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия. Об этом сообщает пресс-служба американской компании Raytheon.

В Пентагоне результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны.

Противоракета была запущена с борта эсминца ВМС США John Finn в Тихом океане. Мишенью служила ракета, выпущенная с западного побережья Гавайских островов.

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Эта версия оснащена сенсорной аппаратурой высокой чувствительности, эффективной системой "отбраковывания" ложных целей. SM-3 Block IIA имеет увеличенную дальность действия в сравнении с предыдущими модификациями. Также увеличена и скорость полета. Она составляет до 4,5 км/с. При этом предельная дальность поражения цели – 2,7 тыс. км.

Новинка будет установлена на морские и наземные платформы ПРО Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши и в Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Ранее сообщалось, что китайская компания LandSpace Technology Corporation не смогла успешно вывести на орбиту коммерческую ракету-носитель ZQ-1.

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Источник: korrespondent.net

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