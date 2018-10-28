На Закарпатье таксист перевозил нелегалов через границу

В Закарпатской области задержали группу иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и попасть в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 28 октября.

Как сообщается, информацию о легковом автомобиле с нелегалами, который двигался в сторону границы, предоставили оперативники Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Правонарушителей задержали за 200 метров до госграницы на окраине населенного пункта Есень Ужгородского района.

"Один из задержанных назвался сирийцем, у другого обнаружили просроченный паспорт гражданина Кувейта. Как впоследствии удалось выяснить правоохранителям, до границы нелегалов доставил таксист из города Ужгород на своем автомобиле", - рассказали пограничники.

Всех нарушителей доставили в пограничное подразделение для установления всех обстоятельств. Их привлекут к административной ответственности.

Ранее пограничники задержали восьмерых нелегальных мигрантов из пяти стран.

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Источник: korrespondent.net