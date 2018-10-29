Скончалась одна из лучших телеведущих России

Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова умерла на 67 году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили друзья артистки. По их словам, Ливанова несколько лет тяжело болела. Она скончалась утром 28 октября.
Ливанова снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа - Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Принцесса на горошине".
С 1986 года она работала на телевидении, была признана Лучшей ведущей России 1997 года.
Ранее в России скончался известный советский и российский актер Николай Караценцов. На момент смерти ему было 73 года.
В Париже умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин
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Источник: korrespondent.net
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
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Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.