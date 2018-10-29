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29. 10. 2018

Скончалась одна из лучших телеведущих России

Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова умерла на 67 году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили друзья артистки. По их словам, Ливанова несколько лет тяжело болела. Она скончалась утром 28 октября.

Ливанова снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа - Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Принцесса на горошине".

С 1986 года она работала на телевидении, была признана Лучшей ведущей России 1997 года.

Ранее в России скончался известный советский и российский актер Николай Караценцов. На момент смерти ему было 73 года. 

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Источник: korrespondent.net

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