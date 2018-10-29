В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус

В Днепропетровской области на автодороге Харьков-Симферополь загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре вблизи поселка Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области поступило к спасателям 28 октября в 12:28.

Установлено, что во время движения загорелся рейсовый автобус Эталон. В автобусе находились 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.

"Огнем был уничтожен автобус на площади 20 м кв. Погибших и пострадавших нет. В 12:58 огонь был локализован и в 13:24 ликвидирован," - рассказали спасатели.

На данный момент правоохранители устанавливают причины пожара.

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Источник: korrespondent.net