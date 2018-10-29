Под Киевом полиция задержала подозреваемого в педофилии

В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Злоумышленник был соседом ребенка, проживал с ней в одном общежитии. По словам граждан, он совершил в отношении малолетнего развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным," – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ НП в Киевской области.

Сейчас пострадавшая девочка вместе с мамой доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

"Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Досудебное расследование продолжается" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает от 1 года до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе отчим несколько месяцев развращал 14-летнюю падчерицу.

Перед этим сообщалось, что в Одесской области поймали педофила, месяц насиловавшего ребенка.

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Источник: korrespondent.net