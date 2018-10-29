СМИ опубликовали концепт российского вертолета будущего

В Сети появились первые изображения российского вертолета, способного развивать скорость до 700 км/ч. Разработкой занимается КБ "Камов".

"Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в Сети. Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом. В целом, эта винтокрылая машина получила очень высокую оценку, и, если ее удастся довести до серийного производства, то это будет настоящая революция в мировом вертолетостроении," - пишет Российская газета.

Сообщается, что "перспективный боевой вертолет" выполнен с фирменной для камовских машин соосной схемой расположения несущих винтов. На нем появятся крылья. Шасси будет убираться в полете. Экипаж разместят так же, как на Ка-52. Кроме боевой версии, был представлен вариант для перевозки пассажиров.

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Источник: korrespondent.net