ФК Лестер подтвердил гибель своего владельца после крушения вертолета

Английский футбольный клуб Лестер Сити подтвердил гибель своего владельца, тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи в результате крушения его вертолета незадолго после окончания матча чемпионата Англии между Лестером и Вест Хэмом 28 октября.

"Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, на борту которого был он и еще четыре человека, потерпел крушение за пределами King Power Stadium. Ни один из пяти человек на борту не выжил", - сообщил официальный сайт клуба.

60-летний Шривадданапрабха – основатель и генеральный директор King Power Duty Free, сети магазинов беспошлинной торговли. На сегодняшний день занимал пятое место по версии журнала Forbes в списке самых богатых людей Таиланда с состоянием $4,9 млрд и 388-е среди богатейших людей мира. Шривадданапрабха был женат, имел четверых детей.

В августе 2010 года Шривадданапрабха приобрел клуб Лестер Сити. В сезоне 2015-2016 годов под его управлением Лестер впервые в истории стал чемпионом Англии.

Напомним, вертолет владельца английского футбольного клуба Лестер Сити разбился у стадиона в Лестере вечером 27 октября.

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Источник: korrespondent.net