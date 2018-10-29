Австралийские полицейские спасли тонущего кенгуру

В австралийском городе Розбуд сотрудники полиции спасли тонущего кенгуру. Как указывается в официальном твиттер-аккаунте полиции штата, правоохранители не только вытащили животное из воды, но и оказали ему первую помощь.

О том, что кенгуру попал в беду, полицейским сообщили местные жители, заметившие, как животное отчаянно борется с волнами. Когда полицейские прибыли, кенгуру уже выбрался на берег и грелся под чьим-то полотенцем. Но внезапно животное решило поплавать еще - и едва не стало жертвой течения.

В итоге правоохранители успели вытащить кенгуру из водного плена. После этого животное доставили в участок Розбуда, где его осмотрели специалисты из местного центра дикой природы.

Rosebud police to the roo rescue! → https://t.co/u1N37MaG1m pic.twitter.com/7OmSsPw1Ys — Victoria Police (@VictoriaPolice) 28 октября 2018 г.

Напомним, жители Австралии массово жалуются на наглых кенгуру. Животные значительно вредят домовым хозяйствам.

Напомним, в прошлом году в австралийском Мельбурне спаривание кенгуру стало причиной дорожной пробки.

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Источник: korrespondent.net