В России львица напала на ребенка в цирке

В Сети появилось видео нападения львицы на трехлетнюю девочку в цирке-шапито в Краснодарском крае России. Инцидент произошел в селе Успенское возле города Армавир.

Во время представления с дикими животными львица набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

"Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть", - сообщили очевидцы.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел из-за того, что мать позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком.

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Источник: korrespondent.net