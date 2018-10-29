Итоги 28.10: Цена на газ и землетрясение в Румынии

Украина отмечала День освобождения от нацистов
В Украине 28 октября отмечают 74 годовщину освобождения от нацистских захватчиков. В этот день чтят память всех украинцев, которые отдали жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, в рядах советской армии или Украинской повстанческой армии.
Как известно, во время Второй мировой войны окончательное изгнание нацистских оккупантов с Украины началось осенью 1943 года. А в 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск Юг и группу А, занять почти всю территорию Украины и Крым.
До Украины дошли толчки от землетрясения в Румынии
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 октября.
Подземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в восточном регионе Вранча.
В "ЛДНР" пытались вывезти серебро и мобильные
На Донбассе задержан выходец из временно оккупированной Горловки, который пытался незаконно вывезти в отдельные районы Донецкой и Луганской области украшения из серебра и мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 октября.
Согласно сообщению, гражданин Л. пытался в тайнике в дверной карте частного автомобиля перевезти в "ЛДНР" более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн.
В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел
В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Об этом сообщает издание Первый криворожский в воскресенье, 28 октября.
Трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре - сегодня.
У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар
В Киеве произошел пожар в пристройке за зданием посольства Нидерландов.
Загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь, 7 (по другим данным – на улице Фроловской). Трое мужчин пытались погасить пламя с помощью огнетушителей.
Регуляторная служба не одобрила подорожание газа
Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления Кабинета министров о повышении цены газа для населения. Соответствующее решение обнародовано на сайте ведомства.
"Принятие проекта повестки в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК Нафтогаз Украины, невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества", - говорится в решении.
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Источник: korrespondent.net
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