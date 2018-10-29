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29. 10. 2018

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает CGTN.

Отмечается, что лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

По некоторым данным, в момент катастрофы на борту воздушного судна находились более 180 человек.

СМИ сообщают, что самолет выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг. 

Как сообщает Detik News, самолет упал в море у острова Ява в районе провинции Западная Ява. Обнаружены обломки воздушного судна.

Власти Индонезии начали поисковые и спасательные операции.

#BREAKING Lion Air flight from Jakarta to Pangkal Pinang has crashed, Indonesia search and rescue official says pic.twitter.com/lwFuY7CYhq

— CGTN (@CGTNOfficial) 29 октября 2018 г.

Ранее в Микронезии пассажирский Boeing-737 упал в воду.

Также сообщалось, что пассажирский самолет упал в озеро в центральной части Южного Судана.

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Источник: korrespondent.net

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