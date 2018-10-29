Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, ранен один боец

За минувшие сутки, 28 октября, сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм", - сообщили в штабе ООС.

Также сообщается, что весь огонь, кроме одного случая, сепаратисты сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на донецком направлении. Для огневого воздействия противник в основном использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - отметили в штабе.

Напомним, за сутки 27 октября сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ составили 2700 человек.

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Источник: korrespondent.net