Лента RSS
Подписаться на ленту
29 октября 2018, понедельник, 10:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
29. 10. 2018

Украинские военные приняли участие в Марафоне морской пехоты США

Украинская команда воинов-участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43 Марафона Морской пехоты США. Об этом в воскресенье, 29 октября, пишет Укринформ.

Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.