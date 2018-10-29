Украинские военные приняли участие в Марафоне морской пехоты США

Украинская команда воинов-участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43 Марафона Морской пехоты США. Об этом в воскресенье, 29 октября, пишет Укринформ.

Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

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Источник: korrespondent.net