В сети показали видео уничтожения позиции сепаратистов на Донбассе

В сети показали видео уничтожения позиций сепаратистов на Донбассе. Соответствующую запись в воскресенье, 28 октября, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Судя по видео, снаряды на места дислокации сепаратистов были сброшены с помощью беспилотников.

Когда именно и где было снято видео, не сообщается.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее появилось видео удара, нанесенного по позициям сепаратистов с помощью беспилотников.

Также волонтеры показали видео, как ВСУ нанесли удары по позициям сепаратистов на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net