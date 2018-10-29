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29. 10. 2018

В сети показали видео уничтожения позиции сепаратистов на Донбассе

В сети показали видео уничтожения позиций сепаратистов на Донбассе. Соответствующую запись в воскресенье, 28 октября, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Судя по видео, снаряды на места дислокации сепаратистов были сброшены с помощью беспилотников.

Когда именно и где было снято видео, не сообщается.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее появилось видео удара, нанесенного по позициям сепаратистов с помощью беспилотников.

Также волонтеры показали видео, как ВСУ нанесли удары по позициям сепаратистов на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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