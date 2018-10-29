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29. 10. 2018

Президентом Бразилии стал ультраправый бывший военный

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, сообщает Reuters.

Ультраправый бывший военный набрал 55,2% голосов. Его соперником был представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (44,8%). 

Болсонару обещает очистить политику, бороться с преступностью и коррупцией. Во время предвыборной гонки он был ранен, поэтому почти не вел агитации.

Агентство отмечает, что бывший капитан у многих вызывает беспокойство из-за обещаний устранить своих политических оппонентов и провокационных заявлений в адрес женщин, геев и расовых меньшинств. 

"Мы не можем и дальше заигрывать с социализмом, коммунизмом, популизмом и крайним экстремизмом. Мы намерены изменить судьбу Бразилии", - заявил Болсонару после оглашения результатов выборов. 

За время избирательной кампании Болсонару получил в прессе прозвище "Трамп из тропиков", в том числе за свои гомофобные и расистские высказывания. Президент США уже поздравил Болсонару с победой на выборах, сообщила пресс-служба Белого дома.

Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

Напомним, 7 октября в Бразилии состоялся первый тур выборов президента. Тогда также победил Жаир Болсонару, набравший 46,3% голосов. За Фернанду Аддада проголосовали 29% избирателей.

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Источник: korrespondent.net

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