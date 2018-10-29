Президентом Бразилии стал ультраправый бывший военный

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, сообщает Reuters.
Ультраправый бывший военный набрал 55,2% голосов. Его соперником был представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (44,8%).
Болсонару обещает очистить политику, бороться с преступностью и коррупцией. Во время предвыборной гонки он был ранен, поэтому почти не вел агитации.
Агентство отмечает, что бывший капитан у многих вызывает беспокойство из-за обещаний устранить своих политических оппонентов и провокационных заявлений в адрес женщин, геев и расовых меньшинств.
"Мы не можем и дальше заигрывать с социализмом, коммунизмом, популизмом и крайним экстремизмом. Мы намерены изменить судьбу Бразилии", - заявил Болсонару после оглашения результатов выборов.
За время избирательной кампании Болсонару получил в прессе прозвище "Трамп из тропиков", в том числе за свои гомофобные и расистские высказывания. Президент США уже поздравил Болсонару с победой на выборах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.
Напомним, 7 октября в Бразилии состоялся первый тур выборов президента. Тогда также победил Жаир Болсонару, набравший 46,3% голосов. За Фернанду Аддада проголосовали 29% избирателей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.