Суд разрешил Януковичу обратиться с последним словом

Бывшему президенту Виктору Януковичу будет предоставлена ​​возможность обратиться в суд с последним словом по делу о государственной измене. Об этом во время заседания в понедельник, 29 октября, заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает УНН.

"Принимая во внимание, что Виктор Янукович пропустил стадию судебных прений, поскольку, согласно требованиям УПК Украины, обвиняемый выступает перед защитниками, суд предоставит ему возможность обратиться в суд с последним словом... Дата стадии последнего слова будет дополнительно согласована с уважаемой стороной обвинения и уважаемой стороной защиты", - сказал председательствующий судья.

Отмечено, что утром в понедельник суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича Александра Горошинского в дебатах.

Ранее экс-президент Виктор Янукович подтвердил готовность выступить на судебном процессе в Оболонском райсуде Киева в режиме видеоконференции.

Напомним, адвокат обвиняемого в госизмене экс-президента Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде Киева. Его выступление заняло почти 50 часов общего количества.

Бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.

Как известно, прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы по делу о госизмене.

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Источник: korrespondent.net