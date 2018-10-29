При крушении самолета в Индонезии никто не выжил

В результате крушения самолета компании Lion Air в Индонезии никто не выжил. Об этом заявил представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости в понедельник, 29 октября.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время уже обнаружено тело одного из находившихся на борту разбившегося Boeing 737 Max 8.
Как рассказал исполнительный директор авиакомпании, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом, передает Reuters. По его словам, всего у Lion Air 11 таких же самолетов, и ни на одном подобных неполадок не было. Остальные Boeing 737 Max 8 пока не планируют снимать с рейсов.
Ранее стало известно, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета.
В настоящее время на месте крушения работают спасатели. Они, в частности, пытаются найти черные ящики лайнера. Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Lion Air взорвавшийся топливный бак.
Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018
Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. На борту лайнера находились 189 человек.
Отметим, потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов.
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Источник: korrespondent.net
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