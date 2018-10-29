Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка - Климкин

Украинский моряк Валерий Зубицкий, который был похищен в нигерийских территориальных водах 22 сентября, возвращается в Украину. Об этом в понедельник, 29 октября, на своей странице в соцсети Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, моряк 30 октября должен вернеться в Одессу.
"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - говорится в сообщении.
Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в 🇺🇦 Одесу.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 октября 2018 г.
Напомним, в сентябре у берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping. Позже стало известно, что среди похищенных моряк есть украинец.
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Источник: korrespondent.net
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